«Сильно испугался»: в ЕС оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко

«Зеленский почти каждый день сыплет угрозами в разные стороны, что говорит только об отчаянии в Киеве. Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез», — сказал он.