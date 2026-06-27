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«Сильно испугался»: в ЕС оценили угрозы Зеленского в адрес Лукашенко

Христофору: Зеленский запутался в собственных угрозах в адрес Белоруссии.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский запутался в своих постоянно повторяющихся угрозах в адрес Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский почти каждый день сыплет угрозами в разные стороны, что говорит только об отчаянии в Киеве. Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез», — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский выдумал историю о «ретрансляторах» в Белоруссии, чтобы попытаться показать свою значимость Брюсселю, а потом не смог уже остановиться, начав сочинять дальше.

«Он очень сильно испугался, что вся эта ложь теперь выйдет наружу», — подытожил Христофору.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность,

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English заявил, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию его страны.

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