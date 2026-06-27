ТАСС: под Сумами массово гибнут солдаты ВСУ с хроническими заболеваниями

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ солдаты с хроническими заболеваниями массово гибнут на позициях в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении родственники военнослужащих 47-й отдельной мехбригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что при этом тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат ВСУ записывают в списки пропавших без вести.