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ТАСС: под Сумами массово гибнут солдаты ВСУ с хроническими заболеваниями

При этом тела остаются в земляных укреплениях, а умерших записывают в списки пропавших без вести, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мобилизованные в ВСУ солдаты с хроническими заболеваниями массово гибнут на позициях в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении родственники военнослужащих 47-й отдельной мехбригады и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сообщают в соцсетях, что на позициях массово гибнут военнослужащие, насильно мобилизованные с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при этом тела умерших остаются в земляных укреплениях, а солдат ВСУ записывают в списки пропавших без вести.