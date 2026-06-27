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Источник: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе

РИА Новости: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе.

ДОХА, 27 июн — РИА Новости. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти в порту Рас-Танура на побережье Персидского залива и экспорт углеводородов через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости источник в нефтяной отрасли королевства.

Ранее РИА Новости выяснило на основе данных портала Vessel Finder, что несколько саудовских нефтяных супертанкеров находятся в настоящее время в порту Рас-Танура возле терминала Джуайма для погрузки нефти с месторождений.

«Саудовская Аравия возобновила экспорт сырой нефти через свои терминалы в Персидском заливе и по маршруту через Ормузский пролив. Компания Saudi Aramco ведет операции по отгрузке нефти в порту Рас-Танура, расположенном на побережье Персидского залива», — сказал источник в беседе с агентством.

По словам источника, точная дата возобновления работ в порту неизвестна, однако нет сомнений в том, что в настоящее время отгрузка осуществляется.

Саудовская Аравия из-за ситуации в Ормузском проливе в марте полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в порту Рас-Танура, став использовать для экспорта только порт Янбу в Красном море.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

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