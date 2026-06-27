В Кремле состоялся всероссийский выпускной бал

«Двадцать шестого июня Государственный Кремлевский дворец и телеканал “Музыка Первого” провели яркий, незабываемый и по-настоящему звездный Всероссийский Выпускной бал в Кремле 2026! В этом году в нем приняли участие около 6 тысяч ребят из разных регионов России, включая новые территории РФ», — говорится в сообщении.