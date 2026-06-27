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В Кремле состоялся всероссийский выпускной бал

РИА Новости: в Кремле состоялся всероссийский выпускной бал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Всероссийский выпускной бал в Кремле прошел при участии около 6 тысяч выпускников из разных регионов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала «Музыка Первого».

«Двадцать шестого июня Государственный Кремлевский дворец и телеканал “Музыка Первого” провели яркий, незабываемый и по-настоящему звездный Всероссийский Выпускной бал в Кремле 2026! В этом году в нем приняли участие около 6 тысяч ребят из разных регионов России, включая новые территории РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после концерта в ГКД была организована праздничная программа сразу на двух площадках — на Красной площади и в Гостином дворе, во втором случае торжество продлится до самого утра.

В пресс-службе добавили, что на площадках мероприятия выступили: Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, Артем Качер, Margo, Galibri & Mavik, Veigel, Akmal', Анна Немченко, Фогель, Юлия Савичева и другие.

Всероссийский выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года.