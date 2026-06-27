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ТАСС: ВСУ у Чернигова формируют боевые группы из неподготовленных солдат

Часть военнослужащих вывезли на позиции из учебного центра «Десна», где они продолжают проходить по спискам личного состава, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ВСУ в Черниговской области формируют боевые группы из насильно мобилизованных военнослужащих, не прошедших базовую подготовку. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области формируют сводные боевые группы территориальной обороны из насильно мобилизованных военнослужащих, не прошедших базовую военную подготовку», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что часть солдат была вывезена на позиции из учебного центра «Десна», где продолжает проходить по спискам личного состава. Большинство мобилизованных являются уроженцами непосредственно Черниговской, а также близлежащих Сумской, Полтавской и Харьковской областей.