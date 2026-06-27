ТАСС: ВСУ у Чернигова формируют боевые группы из неподготовленных солдат

Он уточнил, что часть солдат была вывезена на позиции из учебного центра «Десна», где продолжает проходить по спискам личного состава. Большинство мобилизованных являются уроженцами непосредственно Черниговской, а также близлежащих Сумской, Полтавской и Харьковской областей.