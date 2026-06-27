Мадьяр утверждает, что венгры поддерживают ограничение депутатских сроков

На сайте правительства проводится опрос, который завершится в полночь в субботу (01.00 мск в субботу), гражданам предлагают отправить на почту правительства письмо и выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии. В ней правящая партия «Тиса» предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией и повысить независимость судов.