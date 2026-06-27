На сайте правительства проводится опрос, который завершится в полночь в субботу (01.00 мск в субботу), гражданам предлагают отправить на почту правительства письмо и выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию Венгрии. В ней правящая партия «Тиса» предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией и повысить независимость судов.
«В 95% из 10 тысяч комментариев по 17-й поправке к конституции поддерживается ограничение срока полномочий депутатов», — написал Мадьяр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерские эксперты по аналогии с законом «имени Орбана» о запрете занимать пост премьера дольше восьми лет называют его законопроектом «имени “Фидеса”, поскольку он не позволит многим депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле.
В настоящее время ограничений по времени пребывания на должности депутата парламента Венгрии нет. Например, Орбан и некоторые его однопартийцы был депутатами парламента 36 лет с 1990 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.