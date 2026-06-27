Премьер Латвии Кулбергс: Украине есть что предложить ЕС в сфере ресурсов

По словам Кулбергса, ЕС испытывает нехватку ресурсов, а Украина располагает значительными запасами природных ископаемых, которые могут использоваться европейской промышленностью.
«Это взаимовыгодная ситуация. Мы не должны видеть в Украине конкурента — мы должны видеть в ней партнёра», — сказал латвийский премьер в интервью польскому телеканалу TVP WORLD.
Ранее в ЕС признали поддержку Киева ценой крови украинцев, чтобы выиграть время.
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