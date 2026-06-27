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ТАСС: ВСУ перебросили к Земляному Яру опытных инструкторов

В российских силовых структурах заявили, что перед отправкой на позиции украинским националистам показывали деморализующие постановочные ролики якобы про «ужасы российского плена».

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ВСУ перебросили с учебных полигонов наиболее подготовленных инструкторов к Земляному Яру Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении допросы военнопленных показали, что для удержания сравнительно небольшого села Земляной Яр командование ВСУ перебросило с учебных полигонов наиболее подготовленных инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады. Перед отправкой на позиции украинским националистам показывали деморализующие постановочные ролики якобы про “ужасы российского плена”, — сказал собеседник агентства.