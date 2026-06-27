«На харьковском направлении допросы военнопленных показали, что для удержания сравнительно небольшого села Земляной Яр командование ВСУ перебросило с учебных полигонов наиболее подготовленных инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады. Перед отправкой на позиции украинским националистам показывали деморализующие постановочные ролики якобы про “ужасы российского плена”, — сказал собеседник агентства.