Средства ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся на столицу.
В своём Telegram-канале он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты.
Ранее стало известно, что десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда.
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