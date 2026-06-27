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Средства ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся на столицу.

Источник: RT на русском

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, направлявшихся на столицу.

В своём Telegram-канале он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты.

Ранее стало известно, что десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда.

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