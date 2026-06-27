Предсказана судьба Трампа и его политики по Украине после выборов в Конгресс

«Плюс демократы не забыли о своей проукраинской и антироссийской повестке. И поэтому в случае победы, я думаю, они будут пытаться принимать на уровне Конгресса много биллей в поддержку Украины и ставить Трампа перед сложным выбором. То есть либо тот будет вынужден накладывать вето, и за это его будут критиковать, либо ему эти законопроекты придется подписывать, и в таком случае я бы не исключал, что какие-то транши Киев снова начнет получать от США напрямую, хоть объемы будут, скорее всего, поменьше, чем это было при Байдене», — спрогнозировал эксперт.