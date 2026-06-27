Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Карта: ВС РФ уничтожили более 150 пунктов временной дислокации ВСУ

Благодаря этому российским бойцам удалось дезорганизовать украинских солдат и нарушить их взаимодействие с командованием, сообщил военнослужащий.

БЕЛГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 150 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области с начала июня. Благодаря этому ВС РФ удалось дезорганизовать украинских солдат и нарушить их взаимодействие с командованием, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение и уничтожили более 150 ПВД и блиндажей ВСУ в Харьковской области. В результате огневого поражения противник понес невосполнимые потери, что позволило дезорганизовать оборону украинских солдат и нарушить их взаимодействие на линии боевого соприкосновения», — рассказал он.

Карта отметил, что «Север» уничтожил украинские ПВД с помощью реактивной и ствольной артиллерии при участии подразделений ударных БПС. «Благодаря качественной разведке вычисляются и уничтожаются не только местонахождения личного состава, но и установленные средства связи, спутниковые системы Starlink, техника и орудия противника», — добавил он.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше