Командир Карта: ВС РФ уничтожили более 150 пунктов временной дислокации ВСУ

БЕЛГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 150 пунктов временной дислокации ВСУ в Харьковской области с начала июня. Благодаря этому ВС РФ удалось дезорганизовать украинских солдат и нарушить их взаимодействие с командованием, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.
«Артиллеристы и операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” нанесли огневое поражение и уничтожили более 150 ПВД и блиндажей ВСУ в Харьковской области. В результате огневого поражения противник понес невосполнимые потери, что позволило дезорганизовать оборону украинских солдат и нарушить их взаимодействие на линии боевого соприкосновения», — рассказал он.
Карта отметил, что «Север» уничтожил украинские ПВД с помощью реактивной и ствольной артиллерии при участии подразделений ударных БПС. «Благодаря качественной разведке вычисляются и уничтожаются не только местонахождения личного состава, но и установленные средства связи, спутниковые системы Starlink, техника и орудия противника», — добавил он.