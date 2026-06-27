Артиллерия «Севера» уничтожила 18 пунктов БПЛА и более 60 солдат ВСУ

КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и более 60 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Выполнено свыше 200 задач в темное время суток, сообщили ТАСС в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 69 солдат ВСУ, 18 пунктов управления БПЛА, 105-мм гаубица М101, 120-мм миномет, станция РЭБ и склад с боеприпасами ВСУ», — рассказали там.
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