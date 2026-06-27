У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Подземные толчки ощущались на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.
По её словам, эпицентр находился в 68 км южнее Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 74 км под морским дном.
В Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой до трёх баллов. Угроза цунами не объявлялась, добавила Семёнова.
Подземный толчок магнитудой 4,9 был зарегистрирован утром в воскресенье, 21 июня, в Тихом океане у побережья Северных Курил.