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У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Подземные толчки ощущались на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Подземные толчки ощущались на острове Парамушир, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

По её словам, эпицентр находился в 68 км южнее Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 74 км под морским дном.

В Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой до трёх баллов. Угроза цунами не объявлялась, добавила Семёнова.

Подземный толчок магнитудой 4,9 был зарегистрирован утром в воскресенье, 21 июня, в Тихом океане у побережья Северных Курил.