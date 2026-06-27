Премьер Латвии назвал Украину источником ископаемых для интересов ЕС

«Нам нужен партнёр для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — отметил премьер.
Журналист попросил политика уточнить смысл сказанного. Кулбергс пояснил, что речь идёт о взаимовыгодном сотрудничестве. Он подчеркнул необходимость рассматривать Украину именно как партнёра, а не конкурента.
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