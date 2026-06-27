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Премьер Латвии назвал Украину источником ископаемых для интересов ЕС

Принятие Украины в Европейский союз обеспечит странам объединения доступ к природным ресурсам Киева. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью телеканалу TVP WORLD. По его словам, у Украины имеются огромные запасы, которых не хватает самому ЕС.

Источник: Life.ru

«Нам нужен партнёр для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — отметил премьер.

Журналист попросил политика уточнить смысл сказанного. Кулбергс пояснил, что речь идёт о взаимовыгодном сотрудничестве. Он подчеркнул необходимость рассматривать Украину именно как партнёра, а не конкурента.

Ранее Польша и Словакия поддержали опасения Венгрии относительно дальнейшего расширения Евросоюза и возможного членства Украины. Опросы показывают, что большинство жителей Венгрии, Болгарии, Австрии, Германии и Эстонии негативно оценивают продвижение ЕС на восток.

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