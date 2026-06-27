Над Ростовской областью за ночь сбили украинские БПЛА и ракеты

Средства ПВО в ночь на субботу, 27 июня, уничтожили беспилотники и ракеты над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, воздушные цели были уничтожены над Каменском-Шахтинским, Новочеркасском, Кашарским, Октябрьским, Советским и Чертковским районами, а также над Таганрогским заливом.
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее стало известно, что десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на производственные объекты одного из предприятий Волгограда.
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