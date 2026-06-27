Ракеты и БПЛА противника сбиты в Ростовской области и над Таганрогским заливом

В Ростовской области системы ПВО и мобильные огневые группы ночью 27 июня отразили комбинированный удар БПЛА и ракет противника.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, украинские беспилотники пытались нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в Новочеркасске и Каменске-Шахтинском, а также в Советском (сельском), Кашарском, Октябрьском (сельском) и Чертковском районах.
Силами ПВО ракеты и дроны-камикадзе были уничтожены, часть целей поражена над акваторией Таганрогского залива.
О количестве сбитых летательных аппаратов и тактико-технических характеристиках ракет не сообщается.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.