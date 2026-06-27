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Ракеты и БПЛА противника сбиты в Ростовской области и над Таганрогским заливом

В Ростовской области системы ПВО и мобильные огневые группы ночью 27 июня отразили комбинированный удар БПЛА и ракет противника.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской области системы ПВО и мобильные огневые группы ночью 27 июня отразили комбинированный удар БПЛА и ракет противника.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, украинские беспилотники пытались нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в Новочеркасске и Каменске-Шахтинском, а также в Советском (сельском), Кашарском, Октябрьском (сельском) и Чертковском районах.

Силами ПВО ракеты и дроны-камикадзе были уничтожены, часть целей поражена над акваторией Таганрогского залива.

О количестве сбитых летательных аппаратов и тактико-технических характеристиках ракет не сообщается.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — сообщил губернатор.

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