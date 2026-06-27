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«Противоречит интересам»: в Польше сделали тревожное для Украины заявление

Вице-спикер сейма Босак: большинство населения Польши против Украины в ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Большинство поляков против ускорения вступления Украины в ЕС из-за большого числа противоречий между странами, заявил в X вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

«Шестьдесят процентов поляков выступают против вступления Украины в Европейский союз. Поляки понимают, что согласие на вступление Украины противоречит польским военным, экономическим, демографическим и историческим интересам», — сказал он.

По словам политика, именно поэтому вызывает вопросы тот факт, что премьер-министр Дональд Туск менее двух недель назад не только одобрил запуск Евросоюзом переговоров с Украиной, но и не предпринял никаких ответных действий.

«В то же время Венгрия в обмен на свое согласие получила договор, предоставляющий новые права венгерскому меньшинству на Украине», — пожаловался Босак.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

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