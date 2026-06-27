Над Тульской областью сбили семь украинских БПЛА

ТУЛА, 27 июня. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он в «Максе».
По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, добавил Миляев.
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