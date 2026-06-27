МО публикует кадры удара «Геранью-2 Сикер» по объектам энергоинфраструктуры ВСУ

ТАСС, 27 июня. Министерство обороны России предоставило видео, на котором БПЛА «Герань-2 Сикер» поражает объект энергетической инфраструктуры, используемый Вооруженными силами Украины (ВСУ).
Как отметили в ведомстве, в результате в Конотопе в Сумской области были обесточены некоторые промышленные объекты, работающие в интересах ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше