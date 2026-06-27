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Командир Зоркий сообщил об уничтожении двух дронов- «ждунов» ВСУ

Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили два замаскированных дрона- «ждуна» ВСУ на дорогах Сумского направления.

Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили два замаскированных дрона- «ждуна» ВСУ на дорогах Сумского направления.

Об этом РИА Новости сообщил командир разведывательного расчёта с позывным Зоркий.

По словам военнослужащего, беспилотники были замаскированы под ветки и листву и предназначались для атаки на российскую технику или пехоту.

Зоркий отметил, что оба дрона уничтожили сбросами боеприпасов с разведывательных беспилотников, благодаря чему удалось предотвратить засаду.

Ранее стало известно, что расчёты крылатых дронов «Молния-2» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.

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