Командир Зоркий сообщил об уничтожении двух дронов- «ждунов» ВСУ

Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили два замаскированных дрона- «ждуна» ВСУ на дорогах Сумского направления.
Об этом РИА Новости сообщил командир разведывательного расчёта с позывным Зоркий.
По словам военнослужащего, беспилотники были замаскированы под ветки и листву и предназначались для атаки на российскую технику или пехоту.
Зоркий отметил, что оба дрона уничтожили сбросами боеприпасов с разведывательных беспилотников, благодаря чему удалось предотвратить засаду.
Ранее стало известно, что расчёты крылатых дронов «Молния-2» совместно с военнослужащими 352-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.