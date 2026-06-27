КСИР заявил об ударах по американским военным силам на Ближнем Востоке

Председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи обвинил США в срыве перемирия. По его словам, Дональд Трамп показал, что не намерен придерживаться ни переговоров, ни договоренностей о прекращении огня. Азизи заявил, что действия Вашингтона приведут к его «отступлению и сожалению».