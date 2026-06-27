Слуцкий поведет ЛДПР на выборы в Заксобрание Приморья

В числе выдвиженцев — как действующие, так и бывшие депутаты муниципального и краевого уровня. На выборы по списку и округам идут депутаты Думы Владивостока Василий Васильев и Инна Кошелева. В региональных группах заявлены депутаты Думы Надеждинского района Кирилл Тихонов и Сергей Усольцев. По округу, в который наряду с Надеждинским районом входит Уссурийск, выдвинут депутат Думы Уссурийска Максим Лукичев. В Заксобрание идут и семейные пары: экс-депутат Думы Владивостока Алексей Викдоров и бывший краевой парламентарий Елена Викдорова.