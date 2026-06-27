Слуцкий поведет ЛДПР на выборы в Заксобрание Приморья

Список ЛДПР на выборах в Законодательное собрание Приморского края (ЗС ПК) возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. Вторым в общекраевой части значится координатор ЛДПР в регионе, депутат ЗС ПК Андрей Андрейченко. На конференции во Владивостоке либерал-демократы утвердили кандидатов по всем 30 одномандатным округам и десяти региональным группам — среди выдвиженцев ветераны боевых действий, спортсмены, учителя и местные депутаты. Лидер приморского отделения мотивировал соратников результатами соцопросов и пообещал «хороший, может быть даже рекордный» результат — при условии, что они сумеют воспользоваться открывающимися возможностями, сообщает ИА PrimaMedia.
Партийная конференция прошла 26 июня в гостинице «Экватор». Заседание открыли исполнением гимна, но не государственного, а гимна ЛДПР. Его исполнение фактически оказалось сольным: из всех присутствующих в полный голос пел только сам Андрейченко.
Координатор вернулся в край с предвыборного съезда ЛДПР, где партия утвердила программу «Сто дней» и сформировала федеральный список кандидатов в Госдуму. По итогам съезда Андрей Андрейченко выдвинут в нижнюю палату парламента — первым номером в списке группы, объединяющей Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую и Сахалинскую области.
«Группа, так или иначе, я считаю, что проходная. Но надо работать. Группа объединяет порядка 3,2 млн избирателей, и поддержка у ЛДПР в этих регионах есть», — сообщил он однопартийцам.
Это выдвижение имеет практические последствия для приморской кампании.
«Соратники, придется вам нести такую некоторую двойную нагрузку где-то, — предупредил он однопартийцев. — Из-за того, что теперь я в этих регионах баллотируюсь, я буду и на Сахалин летать, понятно, в Хабаровский край. Как обычно, колесить по Приморью круглые сутки не смогу».
В общекраевой части только две фамилии: Слуцкий и Андрейченко. ЛДПР традиционно делает ставку на узнаваемость своего лидера в региональной кампании. В предыдущих электоральных циклах общую часть приморского списка ЛДПР возглавлял покойный Владимир Жириновский. Теперь эту роль выполняет Слуцкий, который одновременно является первым номером в федеральной части списков на выборах в Госдуму.
Состав списка Андрей Андрейченко охарактеризовал как привычный.
«Никаких сюрпризов у нас в списках нет. Как обычно, идем проверенной и надежной командой», — сказал он.
В числе выдвиженцев — как действующие, так и бывшие депутаты муниципального и краевого уровня. На выборы по списку и округам идут депутаты Думы Владивостока Василий Васильев и Инна Кошелева. В региональных группах заявлены депутаты Думы Надеждинского района Кирилл Тихонов и Сергей Усольцев. По округу, в который наряду с Надеждинским районом входит Уссурийск, выдвинут депутат Думы Уссурийска Максим Лукичев. В Заксобрание идут и семейные пары: экс-депутат Думы Владивостока Алексей Викдоров и бывший краевой парламентарий Елена Викдорова.
Партия также сделала ставку на представителей спортивного сообщества. По округу № 7 выдвинут боец смешанных единоборств Гаджи Зайпуллаев, директор Федерации бокса Приморского края Михаил Чигатов — по округу № 2. По 22‑му округу выдвинут пресс-секретарь АО «ДЦСС» Максим Ситников. Лидер отделения отнес его к числу «новых-старых» лиц — тех, кто выдвигался очень давно и брал паузу в электоральных активностях. Молодежный блок представляют руководитель молодежной организации ЛДПР в крае Адель Файзуллина и, как выразился председательствующий, самый молодой депутат на Дальнем Востоке Арина Терешина.
По словам Андрея Андрейченко, в списке представлены самые разные профессии — «спортсмены, ветераны СВО, ветераны боевых действий, врачи, учителя».
Содержательная часть конференции была посвящена предстоящей работе на кампании. Лидер приморской ЛДПР представил однопартийцам программу «Сто дней», принятую на федеральном съезде. По словам Андрейченко, ее логика принципиально отличается от долгосрочных партийных обещаний.
«Программа сформулирована так, что не в какую-то долгую, что добьемся чего-то когда-то и что-то изменится. А перемены, мы понимаем все, нужны здесь и сейчас. И поэтому программа называется “Сто дней”», — пояснил он.
Он призвал однопартийцев использовать кампанию для живых разговоров с избирателями, а не ограничиваться формальной раздачей агитматериалов. Отдельная установка касается контроля за подсчетом голосов — по его словам, задача ЛДПР в Приморье «все три дня плотно закрывать избирательные участки наблюдателями».
Говоря о шансах партии, Андрейченко ссылался на социологию: по его словам, она показывает возможность «получить хороший результат, может быть даже рекордный».
«Главное — ими воспользоваться», — резюмировал координатор.
В 2021 году на выборах в Заксобрание Приморья ЛДПР набрала 9,9% голосов избирателей по единому избирательному округу и получила один мандат в парламенте.
ЛДПР стала второй политической силой, утвердившей кандидатов на ЗС. До нее общее собрание по выдвижению провела «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Список кандидатов ЛДПР в Законодательное собрание Приморского края.
Общекраевая часть:
Слуцкий Леонид Эдуардович.
Андрейченко Андрей Валерьевич.
Региональная группа № 1 (округа № 1, 2, 3):
— Васильев Василий Александрович.
— Зайпуллаев Гаджи Зайпуллаевич.
— Чигатов Михаил Валерьевич.
Региональная группа № 2 (округа № 4, 6, 7):
— Лукичёв Максим Юрьевич.
— Затынайченко Святослав Олегович.
— Викдорова Елена Юрьевна.
Региональная группа № 3 (округа № 5, 8, 10):
— Кошелева Инна Владимировна.
— Мацыга Филипп Александрович.
— Михайленко Алексей Викторович.
Региональная группа № 4 (округа № 9, 11, 12):
— Файзулина Адель Андреевна.
— Головлёв Алексей Юрьевич.
— Чебан Владислав Евгеньевич.
Региональная группа № 5 (округа № 13, 14, 15):
— Тихонов Кирилл Олегович.
— Усольцев Сергей Сергеевич.
Региональная группа № 6 (округа № 16, 17, 30):
— Терешина Арина Николаевна.
— Бондарь Алексей Юрьевич.
— Волжанин Даниил Андреевич.
Региональная группа № 7 (округа № 18, 19, 20):
— Самойленко Борис Иванович.
— Гнездилов Вячеслав Николаевич.
— Галушкин Антон Викторович.
Региональная группа № 8 (округа № 21, 22, 23):
— Ситников Максим Александрович.
— Гончарук Денис Олегович.
— Литвиненко Даниил Валерьевич.
Региональная группа № 9 (округа № 24, 25, 26):
— Лембет Евгений Владимирович.
— Конобеев Евгений Борисович.
Региональная группа № 10 (округа № 27, 28, 29):
— Шмаков Алексей Анатольевич.
— Обухов Роман Евгеньевич.
— Мовчан Александр Александрович.
Одномандатные округа:
№ 1 — Викдоров Алексей Юрьевич.
№ 2 — Чигатов Михаил Валерьевич.
№ 3 — Захаров Александр Леонидович.
№ 4 — Затынайченко Святослав Олегович.
№ 5 — Васильев Василий Александрович.
№ 6 — Викдорова Елена Юрьевна.
№ 7 — Зайпуллаев Гаджи Зайпуллаевич.
№ 8 — Кошелева Инна Владимировна.
№ 9 — Файзулина Адель Андреевна.
№ 10 — Михайленко Алексей Викторович.
№ 11 — Самойленко Ростислав Борисович.
№ 12 — Головлёв Алексей Юрьевич.
№ 13 — Николенко Андрей Георгиевич.
№ 14 — Саратова Анна Петровна.
№ 15 — Мацак Денис Викторович.
№ 16 — Терешина Арина Николаевна.
№ 17 — Бондарь Алексей Юрьевич.
№ 18 — Галушкин Антон Викторович.
№ 19 — Гнездилов Вячеслав Николаевич.
№ 20 — Самойленко Борис Иванович.
№ 21 — Москвичев Никита Вадимович.
№ 22 — Ситников Максим Александрович.
№ 23 — Лукичёв Максим Юрьевич.
№ 24 — Мацыга Филипп Александрович.
№ 25 — Конобеев Евгений Борисович.
№ 26 — Шмаков Алексей Анатольевич.
№ 27 — Мовчан Александр Александрович.
№ 28 — Лембет Евгений Владимирович.
№ 29 — Чигринский Евгений Николаевич.
№ 30 — Ларькова Татьяна Владимировна.