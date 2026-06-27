В ЕС объяснили невозможность заставить третьи страны соблюдать санкции против РФ

Для борьбы с обходом ограничений господин О’Салливан иногда посещает третьи страны, которые не участвуют в санкциях, сообщил он. «Я провел много времени в Центральной Азии, на Кавказе, в Турции, Сербии, ОАЭ и Юго-Восточной Азии», — сказал дипломат. Как уточняет Kyiv Independent, в итоге несколько государств из этого списка сами попали в санкционные перечни ЕС, чтобы Москва не могла использовать их для обхода ограничений.