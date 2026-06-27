МИД РФ: Запад разжигает конфликты во всей Евразии, превращая ее в арену

По словам дипломата, западные страны действуют в собственных интересах и пытаются превратить континент в арену геополитического противостояния. Главной целью такой политики он назвал сдерживание конкурентов.
«Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», — сказал Трофимов.
Он добавил, что Запад спровоцировал кризис на Украине, раскачивает Балканы и поставил Ближний Восток на грань масштабной войны. По словам представителя МИД, Евросоюз также дестабилизирует ситуацию в Центральной, Южной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Евразии.
Отдельно Трофимов указал на Арктику. Дипломат отметил, что НАТО пытается зайти туда со своими инструментами, а происходящее укладывается в стратегию Запада по сдерживанию альтернативных центров силы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске прямого столкновения НАТО и России. По словам министра, такая ситуация может быстро привести к обмену ядерными ударами. Он также заявлял, что Европа поддерживает киевский режим и не может рассматриваться как беспристрастный участник возможных переговоров.