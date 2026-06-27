МИД РФ: новая архитектура безопасности Евразии станет «страховочной сеткой»

КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Построение новой евразийской архитектуры безопасности призвано создать «страховочную сетку» в регионе от будущих конфликтов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».
Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин «два года назад выдвинул концептуальную внешнеполитическую инициативу формирования новой архитектуры евразийской безопасности». «Архитектура видится как страховочная сетка, которая призвана исключить опасное соперничество между различными мировыми игроками и обеспечить соблюдение принципа равной и неделимой безопасности, когда безопасность одного государства не обеспечивается в ущерб другим», — пояснил он.
По словам Трофимова, эта архитектура закрепила бы и уже закрепляет «соответствующее понимание и предполагает устранение существующих противоречий через устранение их первопричин на основе принципа региональной ответственности». «В этих более стабильных рамках проще решать общие вызовы», — подчеркнул посол МИД РФ.
К подобным вызовам дипломат причислил наркотрафик, терроризм, трансграничную преступность. «Эти угрозы до сих пор называют новыми, но есть и более новые. Это вызовы в информационной среде, сфере использования искусственного интеллекта. Есть вопросы биологической безопасности», — отметил он.
По словам Трофимова, социально-экономическая безопасность зависит от вопросов продовольствия, доступа к воде, энергетики, а также не стоит забывать про стихийные бедствия. «Вот видите, сколько проблем. Сложно сказать, какая из них главная и откуда исходит главная угроза. Мы поэтому ставим вопрос иначе. Мы стремимся во взаимодействии с нашими партнерами в Евразии, в интересах всех стран, прежде всего России, найти адекватные способы обеспечения устойчивого и предсказуемого развития континента», — подчеркнул он.
«О чем идет речь? О создании двусторонних и многосторонних гарантий безопасности всем участникам архитектуры, формировании политико-правовых и институциональных рамок для коллегиального или солидарного решения соответствующих вопросов. И, что важно, без деструктивного вмешательства извне, внерегиональных игроков», — заключил посол МИД РФ.