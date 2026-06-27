МИД РФ: новая архитектура безопасности Евразии станет «страховочной сеткой»

По словам Трофимова, социально-экономическая безопасность зависит от вопросов продовольствия, доступа к воде, энергетики, а также не стоит забывать про стихийные бедствия. «Вот видите, сколько проблем. Сложно сказать, какая из них главная и откуда исходит главная угроза. Мы поэтому ставим вопрос иначе. Мы стремимся во взаимодействии с нашими партнерами в Евразии, в интересах всех стран, прежде всего России, найти адекватные способы обеспечения устойчивого и предсказуемого развития континента», — подчеркнул он.