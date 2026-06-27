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МИД РФ: России предстоит подумать об отношениях с ЕС после успеха в СВО

России после достижения целей спецоперации нужно продумать схемы взаимодействия с Евросоюзом в сфере безопасности. Об этом в субботу, 27 июня, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

России после достижения целей спецоперации нужно продумать схемы взаимодействия с Евросоюзом в сфере безопасности. Об этом в субботу, 27 июня, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

— Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. (…) Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Европы по введению «стабилизационных войск» на подконтрольную Киеву территорию Украины может привести к появлению «новой Берлинской стены». По его словам, подобный сценарий развития событий неприемлем для Москвы.

Сергей Рябков, заместитель Лаврова, предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России.

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