МИД РФ: России предстоит подумать об отношениях с ЕС после успеха в СВО

России после достижения целей спецоперации нужно продумать схемы взаимодействия с Евросоюзом в сфере безопасности. Об этом в субботу, 27 июня, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.
— Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. (…) Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Европы по введению «стабилизационных войск» на подконтрольную Киеву территорию Украины может привести к появлению «новой Берлинской стены». По его словам, подобный сценарий развития событий неприемлем для Москвы.
Сергей Рябков, заместитель Лаврова, предупредил о том, что Запад может столкнуться с катастрофическими последствиями, если попытается нарушить безопасность России. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков добавил, что западные страны переходят к новой фазе войны против России.