МИД РФ: России предстоит подумать об отношениях с ЕС после успеха в СВО

— Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. (…) Цели СВО, конечно, будут достигнуты. А на последующем этапе предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и подумать, как они вписываются в общий евразийский контекст, в нашу евразийскую архитектуру, — заявил дипломат в беседе с ТАСС.