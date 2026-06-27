Военные Южной Кореи заявили о российских самолетах вблизи границы

В субботу китайские и российские военные самолеты кратковременно вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи — сообщает Объединенный комитет начальников штабов. По словам южнокорейских военных, в зону над восточными и южными водами страны вошли около 10 бортов, — пишет Yonhap.