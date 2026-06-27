Военные Южной Кореи заявили о российских самолетах вблизи границы

В субботу китайские и российские военные самолеты кратковременно вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи — сообщает Объединенный комитет начальников штабов. По словам южнокорейских военных, в зону над восточными и южными водами страны вошли около 10 бортов, — пишет Yonhap.
Самолеты не пересекали воздушные границы Южной Кореи. Комитет уточнил, что корейские ВВС заблаговременно обнаружили их и выслали истребители на всякий случай.
Опознавательная зона ПВО — это не территория страны. Она создана, чтобы иностранные самолеты заранее идентифицировали себя и предотвращали случайные инциденты.
По данным Комитета, появление самолетов совпало с российско-китайскими учениями. Сеул внимательно следит за обстановкой и оставляет за собой право реагировать на любые действия в зоне ПВО.
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