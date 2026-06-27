Как россиян обманывают под видом РКН: озвучена новая схема мошенников

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Роскомнадзор: как работает служба по контролю связи, СМИ и интернета в России

Роскомнадзор — один из самых известных федеральных органов России. Именно это ведомство занимается блокировкой запрещенных сайтов, надзором за операторами связи и соблюдением законодательства в цифровой сфере. В этом материале подробно разберем, как устроена служба, какие функции выполняет и чем занимается в настоящее время.