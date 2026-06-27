Как россиян обманывают под видом РКН: озвучена новая схема мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана владельцев сайтов. Теперь они представляются сотрудниками Роскомнадзора, пугают штрафами и пытаются получить доступ к административной панели. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По словам депутата, злоумышленники ссылаются на якобы нарушения требований к идентификации доменов. После этого они предлагают «помочь» с исправлениями и просят логин и пароль от сайта.
Мошенники чаще всего ищут сайты с незаполненными или устаревшими сведениями о владельце. Затем они угрожают штрафами от 1 тысячи до 45 тысяч рублей и настаивают на срочном доступе в админку.
«Они требуют доступ в админку, чтобы “дополнить информацию” и “предотвратить блокировку”. Получив доступ, меняют пароли и данные, после чего вымогают деньги за возврат контроля над сайтом», — пояснил Панеш.
Депутат подчеркнул, что Роскомнадзор не работает с владельцами сайтов по такой схеме. В официальном уведомлении ведомства должны быть указаны период проверки, конкретный перечень нарушений, страницы сайта, где они обнаружены, список исправлений и сроки.
«Государственные органы не просят доступ к админке сайта и не предлагают платные услуги по “аудиту”. Любая просьба предоставить логин и пароль — признак мошенничества», — добавил депутат.
Панеш посоветовал проверять адрес отправителя: официальные письма должны приходить только с домена rkn.gov.ru. При подозрительном письме нельзя переходить по ссылкам, сообщать данные или передавать доступы к сайту. Если доступ уже передан, нужно срочно сменить пароли и обратиться в поддержку хостинг-провайдера.
Ранее KP.RU писал, что мошенники стали чаще обманывать блогеров и звезд, представляясь крупными компаниями и брендами. Под разными предлогами они выманивают деньги или доступ к аккаунтам. После захвата страницы злоумышленники могут требовать крупные суммы за возврат контроля.