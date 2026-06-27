«Герань» взорвала подстанцию и оставила без питания предприятия в Сумщине

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань-2 Сикер» по объекту энергетической инфраструктуры в Сумской области. После атаки часть предприятий, связанных с обеспечением ВСУ, осталась без электроснабжения. Министерство обороны России сообщило о поражении энергетического объекта в городе Конотоп.