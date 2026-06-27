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«Войну не выиграть». В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому

Дэвис: Зеленский не может ставить выгодные для Украины условия мирной сделки.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию», — написал он в социальной сети X.

По мнению Дэвиса, Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году.

«Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на войну, которую вам не выиграть», — заключил он.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать «воевать до последнего украинца».

Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.

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