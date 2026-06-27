«Войну не выиграть». В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому

Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.