Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что пиар-кампания об успехах украинских войск на поле боя служит для сохранения власти Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Своё мнение она опубликовала на странице в соцсети X. По её словам, такая пропаганда призвана скрыть реальное положение дел в стране.
«Медиакампания о “побеждающей Украине” — это просто попытка скрыть реальные проблемы страны и последствия конфликта, который ведет ее к краху. Мое сердце разрывается от боли за мою родину и мой народ», — написала Мендель.
Как отметила экс-пресс-секретарь, западные политики продолжают поддерживать украинского лидера, чтобы «сохранить лицо» и спасти свои падающие рейтинги. Она также добавила, что реальная ситуация на Украине значительно хуже, чем её представляют в официальных сообщениях.
Мендель не впервые критикует действующую власть. Ранее она уже высказывалась о недостатках в работе администрации президента и о неэффективности принимаемых решений. Её последнее заявление вызвало широкий резонанс в украинских и зарубежных СМИ.