Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что пиар-кампания об успехах украинских войск на поле боя служит для сохранения власти Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Своё мнение она опубликовала на странице в соцсети X. По её словам, такая пропаганда призвана скрыть реальное положение дел в стране.