МИД: новая архитектура безопасности Евразии станет страховкой от конфликтов

Ранее KP.RU писал, что на конференции клуба «Валдай» обсуждалась новая система безопасности в Евразии. Александр Трофимов тогда напоминал, что эта идея была обозначена Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в 2024 году. По мнению участников дискуссии, новая структура должна строиться на уважении суверенитета, международного права и интересов всех государств континента.