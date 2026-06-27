МИД: новая архитектура безопасности Евразии станет страховкой от конфликтов

Дипломат напомнил, что инициативу о формировании такой системы ранее выдвинул президент России Владимир Путин. По словам Трофимова, она должна помочь странам континента уйти от опасного соперничества и решать вопросы безопасности без ущерба друг для друга.
«Архитектура видится как страховочная сетка, которая призвана исключить опасное соперничество между различными мировыми игроками и обеспечить соблюдение принципа равной и неделимой безопасности, когда безопасность одного государства не обеспечивается в ущерб другим», — пояснил он.
Представитель МИД отметил, что в более стабильных рамках странам Евразии будет проще отвечать на общие вызовы. В том числе бороться с такими явлениями, как наркотрафик, терроризм, трансграничная преступность, угрозы в информационной среде, вопросы искусственного интеллекта и биологической безопасности.
Трофимов также указал, что социально-экономическая безопасность зависит от продовольствия, доступа к воде, энергетики и готовности к стихийным бедствиям. По его словам, Россия вместе с партнерами стремится найти способы устойчивого и предсказуемого развития континента.
Ранее KP.RU писал, что на конференции клуба «Валдай» обсуждалась новая система безопасности в Евразии. Александр Трофимов тогда напоминал, что эта идея была обозначена Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в 2024 году. По мнению участников дискуссии, новая структура должна строиться на уважении суверенитета, международного права и интересов всех государств континента.