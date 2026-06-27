Стали известны настоящие мотивы ЕС по ускоренному приёму Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что ускоренный приём Украины в Европейский союз выгоден для стран-членов с точки зрения доступа к ресурсам. В интервью телеканалу TVP WORLD он отметил, что ЕС испытывает дефицит природных ископаемых, а Украина располагает большими запасами, которые могут восполнить эту нехватку. По его словам, европейская промышленность нуждается в надёжном поставщике сырья, и Киев мог бы стать таким партнёром.