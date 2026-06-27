Стали известны настоящие мотивы ЕС по ускоренному приёму Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что ускоренный приём Украины в Европейский союз выгоден для стран-членов с точки зрения доступа к ресурсам. В интервью телеканалу TVP WORLD он отметил, что ЕС испытывает дефицит природных ископаемых, а Украина располагает большими запасами, которые могут восполнить эту нехватку. По его словам, европейская промышленность нуждается в надёжном поставщике сырья, и Киев мог бы стать таким партнёром.
«Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал Кулбергс.
Глава латвийского правительства подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно для всех сторон. Он призвал европейских коллег воспринимать Украину не как конкурента на рынке, а как стратегического союзника, способного усилить экономический потенциал Евросоюза.