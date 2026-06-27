Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны настоящие мотивы ЕС по ускоренному приёму Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что ускоренный приём Украины в Европейский союз выгоден для стран-членов с точки зрения доступа к ресурсам.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что ускоренный приём Украины в Европейский союз выгоден для стран-членов с точки зрения доступа к ресурсам. В интервью телеканалу TVP WORLD он отметил, что ЕС испытывает дефицит природных ископаемых, а Украина располагает большими запасами, которые могут восполнить эту нехватку. По его словам, европейская промышленность нуждается в надёжном поставщике сырья, и Киев мог бы стать таким партнёром.

«Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал Кулбергс.

Глава латвийского правительства подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно для всех сторон. Он призвал европейских коллег воспринимать Украину не как конкурента на рынке, а как стратегического союзника, способного усилить экономический потенциал Евросоюза.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше