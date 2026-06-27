Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем молодежи

У нас замечательная, целеустремленная, разносторонне талантливая молодежь, активно проявляющая себя во всех сферах жизни как на региональном, так и на федеральном уровне. Безграничную гордость вызывают молодые люди, которые выполняют долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции, добровольцы, помогающие фронту и жителям Донбасса, Новороссии, приграничных регионов, оказывающие поддержку семьям участников СВО. Более 200 тысяч молодых людей участвуют в добровольческих проектах — все это реальные добрые дела, которые объединяют наше общество.