В ходе специальной военной операции российские военнослужащие нанесли удары по железнодорожным локомотивам, которые использовались для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, в результате атак были выведены из строя два тепловоза в Запорожье и три в Харьковской области. Все цели были успешно уничтожены, что подтверждено объективным контролем.
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, для выполнения этих ударов использовались ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер». Видеозаписи, опубликованные ведомством, демонстрируют моменты поражения железнодорожных объектов, что подтверждает высокую точность и эффективность проведенной операции.
Удары по железнодорожной инфраструктуре являются частью более широкой стратегии, направленной на ослабление логистических возможностей ВСУ. В частности, в результате атак были поражены не только локомотивы, но и другие объекты, такие как места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Эти действия подчеркивают важность контроля над логистическими маршрутами в ходе военных конфликтов и демонстрируют готовность российских войск к активным действиям для достижения своих стратегических целей.
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