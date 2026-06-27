Военнослужащие нанесли удары по железнодорожным локомотивам

Удары по железнодорожной инфраструктуре являются частью более широкой стратегии, направленной на ослабление логистических возможностей ВСУ. В частности, в результате атак были поражены не только локомотивы, но и другие объекты, такие как места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.