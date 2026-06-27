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Трамп потребовал сурового наказания для Болтона

Президент США Дональд Трамп 26 июня в социальной сети Truth Social выразил надежду на суровое наказание для своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Источник: Reuters

Как сообщил политик, он считает Болтона «ужасным человеком, безумцем, который хотел только сеять смуту и войны и который был безответственным распространителем смерти и разрушения, куда бы ни пошел». Трамп также добавил: «Надеюсь, с ним поступят сурово!».

Ранее в тот же день Болтон признал вину по делу о незаконном хранении засекреченной информации. Окончательное решение по данному вопросу предстоит вынести окружному судье США Теодору Чуангу. Оглашение вердикта запланировано на 28 октября в ходе заседания в городе Гринбелт.

В октябре прошлого года Болтону было предъявлено обвинение в ненадлежащем обращении с секретными данными. Поводом для возбуждения дела послужили результаты обысков, проведенных ФБР в августе в вашингтонском офисе Болтона и его доме в Бетесде (штат Мэриленд). В ходе следственных мероприятий были изъяты многочисленные документы, имевшие грифы «Секретно», «Конфиденциально» и «Совершенно секретно».

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