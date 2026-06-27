Трамп потребовал сурового наказания для Болтона

В октябре прошлого года Болтону было предъявлено обвинение в ненадлежащем обращении с секретными данными. Поводом для возбуждения дела послужили результаты обысков, проведенных ФБР в августе в вашингтонском офисе Болтона и его доме в Бетесде (штат Мэриленд). В ходе следственных мероприятий были изъяты многочисленные документы, имевшие грифы «Секретно», «Конфиденциально» и «Совершенно секретно».