Бастрыкин призвал ввести уголовное наказание для родителей за преступления детей

Ранее Бастрыкин сообщил о росте подростковой преступности в стране по итогам 2025 года. По его словам, общий уровень правонарушений среди несовершеннолетних увеличился примерно на 10%. Отдельно отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых подростками — их зафиксировано 12 687, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом.