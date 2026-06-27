Бастрыкин призвал ввести уголовное наказание для родителей за преступления детей

В ходе дискуссии Бастрыкина спросили о возможности введения уголовной ответственности для родителей за отдельные правонарушения, совершаемые детьми. По его словам, действующие меры, предусматривающие административное наказание, могут быть недостаточными. Вопрос об изменении законодательства пока остаётся на стадии обсуждения.
«Нужно вводить уголовную ответственность для родителей за некоторые преступления детей. Поддерживаю полностью, пускай отвечают по полной программе родители», — заключил он.
Ранее Бастрыкин сообщил о росте подростковой преступности в стране по итогам 2025 года. По его словам, общий уровень правонарушений среди несовершеннолетних увеличился примерно на 10%. Отдельно отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых подростками — их зафиксировано 12 687, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом.
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