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«Войну не выиграть». В США открыли Зеленскому глаза на суровую реальность

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет добиться для себя выгодных условий мирного договора с Россией. По его словам, реальное соотношение сил не позволяет Владимиру Зеленскому и его кабмину навязать свои желания.

«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева», — написал отставной офицер в социальной сети X.

Дэвис также отметил, что, по его мнению, украинскому руководству стоило соглашаться на договоренности ещё в 2022 году. Он уверен, что продолжающийся конфликт стал следствием отказа от ранних переговорных решений. Подполковник назвал Украину обречённой на «войну, которую не выиграть».

А ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он признал наличие вызовов во внутренней безопасности Украины, но деталей не раскрыл.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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