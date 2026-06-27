«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева», — написал отставной офицер в социальной сети X.
Дэвис также отметил, что, по его мнению, украинскому руководству стоило соглашаться на договоренности ещё в 2022 году. Он уверен, что продолжающийся конфликт стал следствием отказа от ранних переговорных решений. Подполковник назвал Украину обречённой на «войну, которую не выиграть».
А ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Он признал наличие вызовов во внутренней безопасности Украины, но деталей не раскрыл.
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