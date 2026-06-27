Дэвис также отметил, что, по его мнению, украинскому руководству стоило соглашаться на договоренности ещё в 2022 году. Он уверен, что продолжающийся конфликт стал следствием отказа от ранних переговорных решений. Подполковник назвал Украину обречённой на «войну, которую не выиграть».