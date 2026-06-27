Baijiahao: Слова Путина о «закрытом клубе» авиации заставили Китай понервничать

Речь идёт о комплексной системе производства, включающей разработку, материалы, программное обеспечение, испытания и сертификацию. В перечне упоминаются США, Великобритания, Франция и Россия, тогда как Китай в этом ряду напрямую не назван.
Изначально китайские журналисты восприняли формулировку как исключение КНР из числа лидеров отрасли. Позже в публикации уточнили, что речь шла не о политической оценке, а о технических критериях производства.
Эксперты в материале признают, что китайская авиационная промышленность продолжает развиваться и пока находится в стадии догоняющего развития по отдельным направлениям. Отдельно отмечается, что полноценный цикл включает не только сборку двигателей, но и полный комплекс инженерных и сертификационных процессов.
Ранее появилась оценка возможного баланса сил между Россией и Японией. Эксперты пришли к выводу, что потенциальное противостояние могло бы завершиться в кратчайшие сроки в случае эскалации. Численность японских Сил самообороны существенно уступает российской армии — разрыв, по оценкам, превышает 80%.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.