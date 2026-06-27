Baijiahao: Слова Путина о «закрытом клубе» авиации заставили Китай понервничать

Эксперты в материале признают, что китайская авиационная промышленность продолжает развиваться и пока находится в стадии догоняющего развития по отдельным направлениям. Отдельно отмечается, что полноценный цикл включает не только сборку двигателей, но и полный комплекс инженерных и сертификационных процессов.