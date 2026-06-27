Трамп рассчитывает на суровый приговор своему экс-советнику Болтону

Джон Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год. Расследование в отношении него началось в 2020 году. В октябре 2025 года господину Болтону предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией и передаче ее третьим лицам по 18 пунктам. Экс-советник признал вину. В рамках соглашения с Минюстом США прокуратура снимет с него 17 пунктов обвинения. Он также выплатит штраф в размере $2,2 млн.