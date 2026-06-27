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Трамп рассчитывает на суровый приговор своему экс-советнику Болтону

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона «глупым и некомпетентным». Господин Трамп выразил надежду, что экс-чиновнику вынесут суровый приговор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона «глупым и некомпетентным». Господин Трамп выразил надежду, что экс-чиновнику вынесут суровый приговор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

«Джон Болтон, крайне глупый, неуравновешенный и некомпетентный бывший представитель Соединенных Штатов… Он ужасный человек, безумец, который хотел только сеять смуту и войны и который безответственно сеял смерть и разрушения, куда бы ни пошел. Надеюсь, с ним обойдутся сурово!» — прокомментировал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Джон Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с 2018 по 2019 год. Расследование в отношении него началось в 2020 году. В октябре 2025 года господину Болтону предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией и передаче ее третьим лицам по 18 пунктам. Экс-советник признал вину. В рамках соглашения с Минюстом США прокуратура снимет с него 17 пунктов обвинения. Он также выплатит штраф в размере $2,2 млн.

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