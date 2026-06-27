Как и где в Европе сокращают поддержку беженцев с Украины

Дания перестанет предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые подлежат воинскому учету на родине, сообщили власти королевства. Датское правительство хочет изменить законодательство, чтобы исключить возможность уклонения от мобилизации украинцев, не имеющих официального освобождения от военной службы. Подобная инициатива уже обсуждается и на уровне ЕС. Кроме того, ряд стран Европы уже начали отменять отдельные меры поддержки украинских беженцев. Подробности — в обзоре РБК.
Дания.
Копенгаген является надежным союзником Киева, но не хочет создавать правовых лазеек, ослабляющих обороноспособность Украины, заявил министр Дании по делам иностранцев и интеграции Мортен Бедсков, комментируя планы прекратить предоставление убежища мужчинам с Украины призывного возраста.
«Дания стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу. Поэтому мы сейчас меняем специальный закон об Украине, потому что наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы уклоняться от мобилизации в украинские вооруженные силы», — сказал он.
По данным ООН на конец февраля 2026 года, в Дании зарегистрированы свыше 51 тыс. украинских беженцев.
Польша.
В феврале 2026 года польский президент Кароль Навроцкий подписал закон, который лишил украинских беженцев льгот и специального статуса в республике. Им больше не предоставляют доступ к бесплатной медицине и не помогают с оплатой жилья (исключение сделано для раненых украинских военных, проходящих лечение в Польше).
Для легального пребывания в Польше украинцам потребуется оформить трехлетний вид на жительство, предельный срок пребывания беженцев — 4 марта 2027 года.
Еще в прошлом году Навроцкий утвердил закон об ужесточении контроля за пособиями для украинских беженцев. Их решили прекратить выплачивать тем, кто не живет и не работает в Польше и чьи дети не учатся на территории республики. Таким образом польские власти решили побороть «туризм за пособиями», отмечала президентская канцелярия.
По оценке ООН на середину апреля 2026 года, в Польше зарегистрировано свыше 985 тыс. украинских беженцев.
Чехия.
Ужесточить условия предоставления помощи украинским беженцам решили и чешские власти. В июне 2026 года в парламенте республики одобрили закон, который требует от украинцев, получающих пособия, работать, вести бизнес или быть зарегистрированными в службе занятости, а также находиться на территории страны не менее 16 дней в месяц. Исключение сделано для пожилых людей, детей и студентов, отмечает «Чешское Радио».
По оценке ООН на конец апреля, в Чехии зарегистрировано свыше 380 тыс. украинских беженцев.
Еще в 2024 году венгерские власти ограничили оказание помощи прибывшим с Украины беженцам. Так, правительство республики решило предоставлять жилье в приютах только украинцам из 13 регионов, «затронутых боевыми действиями». Это исключило помощь тем, кто приехал с Западной Украины, включая Закарпатье, где живут этнические венгры.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев критиковало решение Будапешта, отмечая, что ряд уязвимых групп лишится доступа к субсидируемому жилью, в том числе несовершеннолетние, пожилые люди и беременные женщины.
По данным ООН на конец марта 2026 года, в Венгрии зарегистрировано более 65 тыс. украинских беженцев.
В 2025 году словацкие власти решили урезать объем помощи украинским беженцам. Так, их срок допустимого пребывания в специальных приютах уменьшили вдвое — с 120 до 60 дней. До такого же периода сократили и период выплаты пособия на проживание. Изменения объяснялись «необходимостью консолидации государственных финансов».
Получившим статус беженца украинцам до 28 февраля 2025-го сохранили предусмотренные льготы.
По данным ООН на конец апреля 2026 года, в Словакии зарегистрировано свыше 150 тыс. украинских беженцев.
Ирландия.
Предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев будет отменено к марту 2027 года, заявил в мае 2026 года министр юстиции Джим О’Каллаган.
По его словам, будет «справедливо», если украинцы, которые работают, но при этом получают бесплатное помещение для жизни в течение четырех лет, начали бы сами оплачивать его. Процесс отмены льгот начнется в августе, а полностью программу свернут к 4 марта 2027 года. Уязвимые категории беженцев смогут подать заявку на продление льготы. Речь идет примерно о 5 тыс. человек. Остальные 11 тыс. смогут найти жилье через знакомых или на открытом рынке, считает О’Каллаган.
Размер льготы на жилье для тех, кто сохранит на нее право, сократят до €400. Изначально сумма составляла €800, в 2025-м ее уменьшили до €600.
Министр добавил, что желающим вернуться на Украину будет оплачена дорога, детали программы репатриации, по его словам, определят «на уровень ЕС».
По данным ООН на конец марта 2026 года, в Ирландии зарегистрировано свыше 121 тыс. украинских беженцев.