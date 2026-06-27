Как и где в Европе сокращают поддержку беженцев с Украины

По его словам, будет «справедливо», если украинцы, которые работают, но при этом получают бесплатное помещение для жизни в течение четырех лет, начали бы сами оплачивать его. Процесс отмены льгот начнется в августе, а полностью программу свернут к 4 марта 2027 года. Уязвимые категории беженцев смогут подать заявку на продление льготы. Речь идет примерно о 5 тыс. человек. Остальные 11 тыс. смогут найти жилье через знакомых или на открытом рынке, считает О’Каллаган.