Премьер Латвии назвал выгоду ЕС от ускоренного принятия Украины

«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал он, отвечая на вопрос о выгоде для ЕС от членства Украины.
После уточняющего вопроса журналиста Кулбергс пояснил, что речь шла о партнерстве и взаимной выгоде.
«Таким образом, это беспроигрышная ситуация. Мы не должны рассматривать их как конкурентов. Мы должны видеть в них партнеров», — добавил он.
Статус стран-кандидатов на вступление в ЕС был предоставлен Украине и Молдавии в июне 2022 года. В Евросоюзе неоднократно отмечали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.