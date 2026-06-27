Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Латвии назвал выгоду ЕС от ускоренного принятия Украины

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью польскому телеканалу TVP WORLD заявил, что ускоренное принятие Украины в Европейский союз предоставит европейским странам доступ к украинским ресурсам.

Источник: Reuters

«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов. Нам нужен партнер для добычи природных полезных ископаемых, необходимых для нашей промышленности», — сказал он, отвечая на вопрос о выгоде для ЕС от членства Украины.

После уточняющего вопроса журналиста Кулбергс пояснил, что речь шла о партнерстве и взаимной выгоде.

«Таким образом, это беспроигрышная ситуация. Мы не должны рассматривать их как конкурентов. Мы должны видеть в них партнеров», — добавил он.

Статус стран-кандидатов на вступление в ЕС был предоставлен Украине и Молдавии в июне 2022 года. В Евросоюзе неоднократно отмечали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше