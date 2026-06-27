Премьер Латвии назвал выгоду ЕС от ускоренного принятия Украины

Статус стран-кандидатов на вступление в ЕС был предоставлен Украине и Молдавии в июне 2022 года. В Евросоюзе неоднократно отмечали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.