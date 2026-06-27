Антифашистский комитет в Минске: ждать ли выхода на мировую арену

В белорусской столице с 25 по 27 июня продолжает работу IV Международный антифашистский конгресс. Мероприятие собрало гостей из 36 государств. В программе форума — тематические экспозиции, пленарное заседание и церемония возложения венков к воинским мемориалам.
Организатором встречи выступило оборонное ведомство Белоруссии. В центре дискуссий — противодействие современным проявлениям нацизма, вопросы глобальной безопасности и сохранение достоверной картины истории Второй мировой войны.
Российскую военную делегацию возглавил заместитель министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин. В своём выступлении он указал на тенденцию в западных странах пересматривать итоги войны. По оценке Москвы, там намеренно замалчивают определяющий вклад Красной армии в разгром гитлеровских войск и пытаются вычеркнуть Советский Союз из списка держав-победительниц.
Горемыкин подчеркнул, что подобные действия фактически направлены не только против современной России. Под угрозой искажения оказывается историческая роль Белоруссии, а также республик Закавказья и Средней Азии, которые внесли свой вклад в общую победу над вермахтом.
В рамках пленарной сессии с приветствиями также выступили руководители иностранных военных миссий и профессор МГУ Андрей Манойло. Эксперт обратил внимание на то, что фашистская идеология по своей сути агрессивна и нуждается в постоянной территориальной экспансии. Он предупредил, что локализовать это явление в границах одной страны невозможно, и даже разгром неонацистских сил на Украине не гарантирует их исчезновения за её пределами — угроза сохранится для всего мира, если государства не будут действовать сообща.
Делегация Минобороны РФ приняла участие в памятной акции в Минске.
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