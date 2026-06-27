В рамках пленарной сессии с приветствиями также выступили руководители иностранных военных миссий и профессор МГУ Андрей Манойло. Эксперт обратил внимание на то, что фашистская идеология по своей сути агрессивна и нуждается в постоянной территориальной экспансии. Он предупредил, что локализовать это явление в границах одной страны невозможно, и даже разгром неонацистских сил на Украине не гарантирует их исчезновения за её пределами — угроза сохранится для всего мира, если государства не будут действовать сообща.