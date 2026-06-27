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Антифашистский комитет в Минске: ждать ли выхода на мировую арену

В белорусской столице с 25 по 27 июня продолжает работу IV Международный антифашистский конгресс. Мероприятие собрало гостей из 36 государств. В программе форума — тематические экспозиции, пленарное заседание и церемония возложения венков к воинским мемориалам.

В белорусской столице с 25 по 27 июня продолжает работу IV Международный антифашистский конгресс. Мероприятие собрало гостей из 36 государств. В программе форума — тематические экспозиции, пленарное заседание и церемония возложения венков к воинским мемориалам.

Организатором встречи выступило оборонное ведомство Белоруссии. В центре дискуссий — противодействие современным проявлениям нацизма, вопросы глобальной безопасности и сохранение достоверной картины истории Второй мировой войны.

Российскую военную делегацию возглавил заместитель министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин. В своём выступлении он указал на тенденцию в западных странах пересматривать итоги войны. По оценке Москвы, там намеренно замалчивают определяющий вклад Красной армии в разгром гитлеровских войск и пытаются вычеркнуть Советский Союз из списка держав-победительниц.

Горемыкин подчеркнул, что подобные действия фактически направлены не только против современной России. Под угрозой искажения оказывается историческая роль Белоруссии, а также республик Закавказья и Средней Азии, которые внесли свой вклад в общую победу над вермахтом.

В рамках пленарной сессии с приветствиями также выступили руководители иностранных военных миссий и профессор МГУ Андрей Манойло. Эксперт обратил внимание на то, что фашистская идеология по своей сути агрессивна и нуждается в постоянной территориальной экспансии. Он предупредил, что локализовать это явление в границах одной страны невозможно, и даже разгром неонацистских сил на Украине не гарантирует их исчезновения за её пределами — угроза сохранится для всего мира, если государства не будут действовать сообща.

На конгресс прибыли активисты антифашистских движений из США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Австрии, Сербии, Венгрии, Египта, Пакистана и Бразилии.

Делегация Минобороны РФ приняла участие в памятной акции в Минске.

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