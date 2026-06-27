Хоценко и Артёмов назвали молодёжь главным ресурсом Омской области

«Поздравляем самую современную и прогрессивную часть нашего общества с праздником! День молодёжи — символ энергии, стремлений и безграничных возможностей. Для молодых людей это ещё и повод задуматься о будущем, о выборе жизненного пути. Какую бы сферу вы для себя ни выбрали — науку, искусство, промышленность, бизнес — ваши знания, энергия и талант нужны региону. Вы главный ресурс развития Омской области. Вам предстоит писать новую страницу в её истории. Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом! Мечтайте, дерзайте и пусть сбудутся все ваши мечты, а ваша жизнь будет яркой и интересной! “— говорится в поздравлении первых лиц региона.