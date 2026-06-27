Паслер призвал молодежь связывать будущее со Средним Уралом

Дорогие друзья! Будущее за вами, за молодыми! Все, что мы делаем сегодня, все изменения, преобразования — для вас, чтобы вы жили и работали в Свердловской области, связывали свою жизнь с нашим краем и продолжали развивать его уже для следующих поколений. Верьте в свои силы и возможности, будьте открыты новому и смело идите вперед, а мы вас обязательно будем поддерживать. Желаю вам всего наилучшего! Успехов, благополучия и добра! С праздником, молодежь!