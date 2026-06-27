Паслер призвал молодежь связывать будущее со Средним Уралом

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем молодежи. В обращении он отметил, что молодежное сообщество Среднего Урала каждый год становится больше: в регион приезжают учиться молодые люди из разных городов страны, и многие из них остаются здесь жить и работать.
По словам главы региона, в Свердловской области созданы возможности для учебы, старта карьеры, занятий творчеством, спортом и добровольчеством. Он также подчеркнул, что власти поддерживают молодежные центры, развивают систему среднего профессионального образования через проект «Профессионалитет» и помогают студенческим и молодым семьям.
Губернатор напомнил, что впереди Международный фестиваль молодежи, который пройдет в Свердловской области и соберет 10 тысяч участников. Он выразил уверенность, что событие станет значимым для региона, его гостей и всей страны.
Дорогие друзья! Будущее за вами, за молодыми! Все, что мы делаем сегодня, все изменения, преобразования — для вас, чтобы вы жили и работали в Свердловской области, связывали свою жизнь с нашим краем и продолжали развивать его уже для следующих поколений. Верьте в свои силы и возможности, будьте открыты новому и смело идите вперед, а мы вас обязательно будем поддерживать. Желаю вам всего наилучшего! Успехов, благополучия и добра! С праздником, молодежь!