ЕС признал, что не может заставить страны соблюдать санкции против РФ

О’Салливан также рассказал, что в рамках противодействия схемам обхода санкций он регулярно совершает визиты в государства, которые не присоединились к рестрикциям. В числе таких регионов он упомянул страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию, Сербию, Объединённые Арабские Эмираты и государства Юго-Восточной Азии. Как отмечает Kyiv Independent, впоследствии часть этих государств была включена в санкционные списки Евросоюза — чтобы лишить Россию возможности использовать их в качестве транзитных каналов для обхода ограничений.