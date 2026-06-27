ЕС признал, что не может заставить страны соблюдать санкции против РФ

В интервью изданию Kyiv Independent Дэвид О’Салливан, занимающий пост спецпредставителя Евросоюза по ограничительным мерам, сделал ряд заявлений относительно правового статуса антироссийских санкций. По его словам, эти рестрикции не имеют утверждения со стороны Совета Безопасности ООН и с точки зрения международного права не носят обязывающего характера.
Дипломат пояснил, что действенность введённых ЕС ограничений базируется исключительно на консолидированной позиции так называемой антироссийской коалиции. Он охарактеризовал эту основу как сочетание морального авторитета и экономического влияния, которыми располагает объединённая группа стран.
О’Салливан также рассказал, что в рамках противодействия схемам обхода санкций он регулярно совершает визиты в государства, которые не присоединились к рестрикциям. В числе таких регионов он упомянул страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию, Сербию, Объединённые Арабские Эмираты и государства Юго-Восточной Азии. Как отмечает Kyiv Independent, впоследствии часть этих государств была включена в санкционные списки Евросоюза — чтобы лишить Россию возможности использовать их в качестве транзитных каналов для обхода ограничений.
Отдельно спецпредставитель прокомментировал решение США и Великобритании, принятое в начале 2026 года на фоне резкого роста цен: речь шла о временном смягчении режима в отношении российских энергоносителей. О’Салливан подчеркнул, что этот шаг не следует расценивать как смену курса или фундаментальный пересмотр санкционной политики.
Он настаивает на том, что рестрикции в отношении Москвы должны сохраняться в полном объёме, даже если это будет сопряжено с экономическими издержками для самого Евросоюза. По его мнению, отказ от давления в сложившихся обстоятельствах был бы преждевременным.
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