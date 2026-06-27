Экс-подполковник США объяснил, почему Украина не сможет выиграть конфликт

Аналитик также отметил, что западные партнёры Украины изначально заняли жёсткую позицию, которая не оставляла пространства для компромисса. Это, по его мнению, привело к затягиванию боевых действий и росту потерь. Сейчас, как считает Дэвис, переговорные позиции Киева ослабли, а российская сторона, напротив, усилила свои преимущества.