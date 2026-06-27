Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X высказал мнение, что Владимир Зеленский не сможет добиться выгодных условий мирного соглашения с Россией. По его оценке, Москва обладает достаточными рычагами давления, чтобы парировать любые требования Киева. Эксперт подчеркнул, что украинский лидер упустил возможность для урегулирования ещё в 2022 году.
«Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на войну, которую вам не выиграть», — заявил Дэвис.
Аналитик также отметил, что западные партнёры Украины изначально заняли жёсткую позицию, которая не оставляла пространства для компромисса. Это, по его мнению, привело к затягиванию боевых действий и росту потерь. Сейчас, как считает Дэвис, переговорные позиции Киева ослабли, а российская сторона, напротив, усилила свои преимущества.
Ранее Дэвис неоднократно высказывался о конфликте на Украине, критикуя действия как Киева, так и западных союзников. Его последнее заявление прозвучало на фоне возобновившихся дискуссий о возможных мирных инициативах.