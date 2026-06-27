Грандиозный скандал между Польшей и Украиной набирает обороты из-за нападок на Качиньского

Политик назвал поведение украинского чиновника недопустимым, напомнив, что Качиньский в трудный для соседней страны час встал на её защиту, а не на сторону прагматичных расчётов. Он особо подчеркнул, что Варшава оказала масштабную поддержку Киеву с самого начала боевых действий.