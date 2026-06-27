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Грандиозный скандал между Польшей и Украиной набирает обороты из-за нападок на Качиньского

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал главу Львовского городского совета Андрея Садового. Причиной стали обвинения, которые тот бросил в адрес лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Политик назвал поведение украинского чиновника недопустимым, напомнив, что Качиньский в трудный для соседней страны час встал на её защиту, а не на сторону прагматичных расчётов. Он особо подчеркнул, что Варшава оказала масштабную поддержку Киеву с самого начала боевых действий.

Моравецкий заявил, что главе Львова стоило бы помнить о реальной помощи Польши, а не инициировать судебные разбирательства. По его мнению, Садовому следовало бы публично принести извинения за свои слова. Инцидент грозит очередным охлаждением в отношениях между странами.

Ранее лидер партии PiS Ярослав Качиньский потребовал заморозить переговоры о членстве Украины в ЕС на фоне дипломатического кризиса с Киевом, а также вернул ранее полученную украинскую медаль. Издание FT отмечает, что риторика правых сил ужесточилась на фоне конкуренции с украинским агроэкспортом и расходов на беженцев.

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