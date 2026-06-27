Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наёмниц из Польши заметили в танковой дивизии ВСУ

В составе подразделений Вооружённых сил Украины служат гражданки Польши, участвующие в работе с беспилотниками. Об этом сообщил РИА «Новости» ветеран СВО Айархан Суздалов, ранее служивший сапёром в добровольческом отряде «Барс-2».

Источник: Life.ru

«Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола», — сказал он.

Он уточнил, что в 2025 году находился в составе 272-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии. В настоящее время Суздалов занимает должность заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

«Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола», — добавил он.

Ранее в зоне специальной военной операции сообщалось о ликвидации двух иностранных граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Одним из погибших стал гражданин США Клейтон Эрик Мур, служивший в десантных подразделениях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше