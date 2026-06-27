В Польше сделали взрывное заявление об Украине в ЕС

Вице-спикер также выразил недоумение по поводу позиции премьер-министра Дональда Туска. Менее чем 2 недели назад глава правительства не только одобрил старт переговорного процесса между Брюсселем и Киевом, но и не выступил с какими-либо встречными инициативами или оговорками. При этом Босак обратил внимание, что Венгрия сумела добиться для себя отдельного соглашения, которое закрепляет дополнительные права для венгерского меньшинства на Украине, — и именно это стало для Будапешта причиной снять ранее наложенное вето.