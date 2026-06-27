Заместитель председателя польского сейма Кшиштоф Босак сообщил, что большинство жителей страны выступают против присоединения Украины к Европейскому союзу. Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в соцсети X.
По словам Босака, речь идёт о 60% опрошенных граждан. Он подчеркнул, что поляки осознают: такое решение ударит сразу по нескольким ключевым сферам интересов республики — обороне, экономике, демографии и исторической памяти.
Вице-спикер также выразил недоумение по поводу позиции премьер-министра Дональда Туска. Менее чем 2 недели назад глава правительства не только одобрил старт переговорного процесса между Брюсселем и Киевом, но и не выступил с какими-либо встречными инициативами или оговорками. При этом Босак обратил внимание, что Венгрия сумела добиться для себя отдельного соглашения, которое закрепляет дополнительные права для венгерского меньшинства на Украине, — и именно это стало для Будапешта причиной снять ранее наложенное вето.
Напомним, что 12 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о консенсусе всех стран-членов по поводу открытия первого кластера в переговорах о приёме Украины в ЕС. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подобный шаг грозит самому Евросоюзу расколом и дезинтеграцией.
Статус кандидата на вступление Украина и Молдавия получили ещё в июне 2022 года. В ЕС не скрывали, что это решение носило в значительной степени символический характер и было призвано продемонстрировать поддержку Киеву и Кишинёву в их противостоянии с Москвой, однако реальные перспективы быстрого членства оставались туманными.
Премьер Латвии проговорился о настоящей выгоде ЕС от Украины.
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